Collboni anuncia un pla contra la solitud no desitjada que implica entitats, empreses i la societat

S'estructura en 7 reptes estratègics i el seu horitzó és el 2030
BARCELONA, 12 maig (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha presentat aquest dimarts el Pacte de Ciutat contra les Soledats 2026-2030 per combatre la solitud no desitjada i que preveu implicar tota la ciutadania, incloent entitats, agents econòmics i socials, el món acadèmic i el conjunt de la societat civil.
"Mobilitzem tot el nostre coneixement, tota la nostra solidaritat, prenent consciència del problema i la seva complexitat i ajudant-los a combatre'l de manera sistemàtica", ha afirmat en l'acte de presentació del pla, en el qual també ha participat la regidora de Salut, Marta Villanueva.
Ha valorat la feina de les entitats que des de fa temps treballen per combatre aquesta "xacra" que amenaça la ciutat, especialment les persones grans que viuen soles, però ha assenyalat que també ha afectat els més joves després de la pandèmia.
En aquest sentit, ha destacat que, segons dades de l'Ajuntament, el 2025 un 23,8% dels barcelonins més grans de 16 anys van afirmar que se senten sols; un 17,8% de vegades; i un 17,8% sovint.
Collboni ha recordat que el consistori ja va engegar l'Estratègia Municipal contra la Solitud 2020-2030 i que des d'aleshores ja ha dut a terme 135 accions que han servit de base per al nou pacte de ciutat actual, en què s'inclouen actors com la fundació Exea Impact, el Consorci d'Educació de Barcelona, Pimec o el Col·legi Oficial de Psicologia, entre d'altres.
7 REPTES ESTRATÈGICS
L'alcalde ha remarcat que el pacte vol ser transversal i que per això han presentat 7 reptes estratègics en els quals s'estructura, oferint solucions, i en què el primer són les solituds invisibles, referint-se al benestar digital d'infants i adolescents per reduir la "desconnexió emocional i protegir la salut mental davant nous riscos socials".
El segon és la solitud en l'entorn laboral que compta amb una guia per a empreses per evitar aquestes situacions; el tercer és un espai públic "connector", adaptant l'urbanisme per generar vincles; mentre que el quart és reescriure la solitud per transformar el relat social per passar de l'estigma a una oportunitat de creixement.
El cinquè eix és el paper de la ciutadania promocionant el voluntariat per enfortir la xarxa de suports quotidians; el sisè són els projectes intergeneracionals, fomentant la interacció entre persones de diferents generacions per trencar barreres d'edat; i el setè repte és la prescripció social que té per objectiu impulsar alternatives no medicalitzades en els malestars derivats de la societat.
Collboni ha afegit que el pla aborda la necessitat de parlar de la solitud no desitjada i que "formi part de les converses públiques, que no sigui un tema tabú, que no sigui un tema que queda exclòs en un racó".
VILLANUEVA
En la seva intervenció, Villanueva ha reiterat el compromís de la ciutat amb la solitud i ha subratllat que el pacte és un "ecosistema viu" que s'anirà construint entre tots els implicats fins al 2030.
"És un pacte que és de la ciutat, no és de l'Ajuntament ni de les entitats, és un pacte de la ciutat i per a la ciutat", ha conclòs.