Collboni anuncia a Nova York que Barcelona obrirà botigues assequibles amb aliment fresc el 2027

Es reuneix amb l'alcalde Zohran Mamdani coincidint amb la cimera de ciutats U20
BARCELONA, 20 set. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat que la capital catalana assajarà l'any 2027 una xarxa de comerç assequible en zones amb dificultats d'accés a productes alimentaris frescos, informa aquest dissabte l'Ajuntament en un comunicat.
Després de reunir-se a Nova York amb l'alcalde, Zohran Mamdani, coincidint amb la cimera de ciutats U20, també ha dit que compartirà amb la ciutat estatunidenca la seva experiència amb la regulació dels preus de lloguer i l'extinció de llicències d'ús turístic el 2028.
RELACIONAR-SE ENTRE CIUTATS
Ha explicat que tots dos estan convençuts que hi hagi relació entre ciutats, ara que en molts països les seves democràcies "estan amenaçades, i on el multilateralisme és atacat i menystingut".
"És més important que mai que les ciutats del món tinguem contacte, tinguem intercanvi d'informacions, activem totes les xarxes internacionals", ha afegit.
HABITATGE ASSEQUIBLE
També han coincidit en la necessitat que les ciutats abordin l'habitatge i el dret a quedar-se a la pròpia ciutat, amb mesures públiques que "protegeixin l'accés a l'habitatge de les classes mitjanes urbanes, de les famílies treballadores".
Per això, a més ha defensat mesures per l'assequibilitat, "com ajudar les famílies treballadores i les classes mitjanes de les ciutats a arribar a final de mes".
COMERÇOS ASSEQUIBLES
Quant al seu anunci de comerços assequibles, s'obriran en plantes baixes de titularitat municipal i la fi serà garantir una oferta alimentària de qualitat i assequible en zones en transformació o amb poques botigues alimentàries tradicionals.
Ha assegurat que no pretenen substituir ni competir amb el comerç privat, sinó que hi hagi una eina pública complementària, i la gestió la faran entitats del tercer sector o sense ànim de lucre.
L'Ajuntament preveu per a 2027 el primer pla pilot al barri de la Marina (dins del Pla Singular de la Marina inclòs en el III Pla de Barris), i la iniciativa uneix aquest objectiu d'alimentació assequible i de comerç de barri amb la formació professional i la inserció laboral en oficis de fruiteria, peixateria, carnisseria, xarcuteria, reposició i atenció al públic.
Collboni considera que, malgrat haver mercats municipals a tots els barris, hi ha barris nous o vulnerables amb "dèficits també en distribució d'alguns béns de consum de primera necessitat".
Segons ha explicat Collboni, Mamdani s'ha interessat en l'adaptació al canvi climàtic, especialment el Pla Clima Escola per climatizar escoles públiques de Primària barcelonines amb la taxa turística.