Collboni anuncia un monument en homenatge a Cerdà a la plaça Universitat

BARCELONA 16 abr. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat la instal·lació d'un monument en homenatge a l'enginyer i urbanista Ildefons Cerdà a la plaça Universitat i que estarà enllestit el primer trimestre del 2027.
Així ho ha explicat en l'acte d'inauguració de la commemoració de l'Any Cerdà, amb motiu del 150è aniversari de la mort de l'enginyer, celebrat al Saló de Cent del consistori barceloní en el qual també han participat la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, i el degà del Col·legi d'Enginyers, Pere Calvet.
Collboni ha detallat que l'Ajuntament encarregarà la realització del projecte d'una intervenció artística a través d'una convocatòria "restringida" en la qual es convidarà a participar-hi 3 artistes de trajectòria reconeguda.
El jurat que valorarà les propostes i decidirà la guanyadora estarà format per membres del Consell d'Art Públic de Barcelona, mentre que el concurs es convocarà a principis de maig "amb la voluntat de disposar d'una proposta guanyadora durant el mes de juliol".
"És un espai que va ser i és una de les portes entre la Barcelona antiga i la nova que ell va planificar. Allà on el 1861 es va començar a construir el primer edifici públic de la ciutat, que va ser la Universitat de Barcelona", ha expressat en referència a la ubicació del monument.
Amb tot, Collboni ha remarcat la capacitat que va tenir Cerdà per "inventar-se una ciutat on no hi havia ciutat" i que l'acte d'aquest dijous serveix per reconèixer-lo a ell i a tots els enginyers que fan de la bellesa urbana un dret ciutadà.