Collboni anuncia 4 milions per adaptar centres esportius a les restriccions per sequera

BARCELONA, 25 febr. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat que l'Ajuntament habilitarà un fons extraordinari de 4 milions d'euros perquè els equipaments esportius privats i públics de la ciutat es puguin adaptar a les restriccions per sequera i "ser més eficients".

Collboni ha dit que els clubs esportius necessiten "l'estímul, el suport i sentir que l'administració està al seu costat en aquest moment", durant el seu discurs en el Consell de Federació Extraordinari del PSC Barcelona.

"Les administracions hem de donar suport i no els hem de culpabilizar, com no es pot culpabilizar el turisme: cal ajudar els sectors, no culpabilizar-los", ha defensat.

A més, Collboni ha agraït l'"esforç" del sector esportiu després de les crisis generades per la pandèmia de la covid i després de l'augment de preus de l'energia.

L'alcalde ha afirmat que aquesta partida sortirà dels pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona per al 2024, que ha confiat a tenir a partir del 22 de març.