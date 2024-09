Collboni anuncia equips conjunts d'investigació entre els Mossos i la Guàrdia Urbana

BARCELONA, 18 set. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat aquest dimecres un sistema d'equips conjunts d'investigació entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de la ciutat, centrat a combatre els "petits delictes", la multireincidència, les armes blanques i els narcopisos.

En la roda de premsa posterior a una reunió institucional amb la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, Collboni ha explicat que aquest sistema suposarà destinar 120 agents --60 dels Mossos i 60 de la Guàrdia Urbana-- especialitzats.

Parlon ha destacat que aquests operatius conjunts serviran per compartir intel·ligència policial per a la prevenció i per abordar les problemàtiques i les sensacions d'impunitat dels multireincidents.