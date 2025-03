Collboni anuncia la creació del Barcelona Investment Office per captar inversió estrangera

Afirma que Barcelona "s'està preparant" davant el canvi de paradigma de l'economia global

BARCELONA, 31 març (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat que l'Ajuntament crearà el Barcelona Investment Office per captar inversió estrangera i talent, especialment en tecnologia, coordinant esforços per atreure inversions a Barcelona i l'àrea metropolitana: "Un esforç per fer de la nostra ciutat la número u en el mercat d'inversions".

Aquest instrument de col·laboració públic-privada comptarà amb la participació de la Cambra de Comerç, Barcelona Global, la Generalitat de Catalunya, Fira de Barcelona, el Consorci de la Zona Franca, el Port de Barcelona, la Diputació de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, ha explicat Collboni en el 'Gran Encuentro Catalunya. Hacia un crecimiento sostenible' d''Expansión', celebrat aquest dilluns al Recinte Modernista de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona.

També ha afirmat que la ciutat té "una capacitat de resiliència extraordinària" i ha explicat que el 2024, a través dels recursos propis de l'Ajuntament i la seva estratègia de captació d'inversions, han impulsat un 39% més de projectes d'inversió dels que s'havien produït el 2023, amb un impacte de més de 650 milions d'euros d'inversió i 1.257 llocs de feina.

Ha destacat la construcció de Caixa Research, davant el Cosmocaixa, un centre privat impulsat per La Caixa i vinculat a les ciències de la salut i la biomedicina, com l'exemple d'una Barcelona que "s'està preparant" per al canvi de paradigma que viu l'economia global.

Pel que fa als aranzels i la guerra comercial dels Estats Units, Collboni ha defensat que les ciutats han de prendre decisions i veu aquest canvi de paradigma com una gran oportunitat, textualment.

Ha assenyalat Barcelona com una destinació per als investigadors que se'n volen anar dels Estats Units per situar-se a Europa: "Darrere el talent i la capacitat de generar innovació ve el capital i ve la capacitat de desenvolupament, projectes empresarials i riquesa".

MODEL DE CREIXEMENT

L'alcalde ha apuntat a un model de creixement i desenvolupament competitiu, sostenible i equitatiu per a Barcelona "que té ambició global, amb mirada a llarg termini", perquè aquests projectes reverteixin directament en la generació de riquesa de la ciutat, que ha crescut en població, amb 1,7 milions d'habitants, i ha augmentat en un 3,5% el PIB el tercer trimestre del 2024, per primera vegada després de superar els 100.000 milions d'euros.

A més a més, ha destacat l'arribada d'AstraZeneca i el seu centre de recerca, provinent del Regne Unit, que contracta 1.000 persones per any, amb una mitjana salarial superior per al sector a Barcelona i a Catalunya, i amb l'objectiu de crear 4.000 llocs de feina: "Guanyem perquè ens centrem a atreure inversió d'alt valor, i guanyem perquè tenim un sistema universitari de centres de recerca líders al món".

Ha afegit que l'Ajuntament de Barcelona és una administració "proactiva que es posa al costat de la inversió" i que en les pròximes setmanes impulsarà el Barcelona Fàcil, per reduir la burocràcia i millorar l'eficiència administrativa, ja que, a parer seu, l'economia dinàmica i canviant exigeix modernització.