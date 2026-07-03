Collboni anuncia una compareixença dels Mossos aquest divendres pel tiroteig mortal a Barcelona

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 3 jul. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha avançat que els Mossos d'Esquadra preveuen convocar una compareixença pública durant aquest divendres al matí per oferir detalls sobre la investigació del tiroteig que es va produir dijous a la nit al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, en el qual va morir un adolescent de 15 anys.
En una entrevista a Rac1 recollida per Europa Press, Collboni ha assegurat que aquest divendres a primera hora, després de conèixer-se els fets, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, s'ha posat en contacte amb la consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon.
La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la policia catalana ha assumit el cas, que està sota el secret de les actuacions, i que es pot tractar d'un enfrontament entre bandes juvenils.