Barcelona tindrà el primer hub públic de recàrrega ultraràpida d'Espanya

BARCELONA, 1 abr. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat aquest dimecres que la ciutat tindrà el "primer hub públic de recàrrega ultraràpida d'Espanya" amb capacitat per tenir 12 vehicles alhora recarregant i amb un temps d'espera màxim de 15 minuts.
Ho ha dit en una roda de premsa al solar on se situarà el punt de recàrrega, situat a la confluència del carrer Germans Desvalls amb el passeig de la Vall d'Hebron, a la sortida 4 de la B-20, i en la qual han assistit la primera tinent d'alcalde i presidenta de Barcelona Serveis Municipals (BSM), Laia Bonet; i els líders de Junts i el PP, Jordi Martí i Daniel Sirera.
Collboni ha detallat que l'electrolinera ocuparà uns 900 metres quadrats, que la seva potència arriba als 480 KW i que fins a 300 vehicles al dia es podran beneficiar del punt, que estarà en funcionament les 24 hores i que també comptarà amb plaques solars per tenir un sistema d'energia renovable.
"És un salt qualitatiu molt important. És fonamental per al Pla Clima perquè ajuda a contribuir a que el cotxe elèctric avançi i reduir la barrera en l'electrificació de la mobilitat individual", ha sostingut.
Ha recordat que el hub l'impulsa Endolla Barcelona, que és la xarxa d'electromobilitat gestionada per BSM, i ha subratllat que "és la primera, però no serà pas l'última" estació de recàrrega ultraràpida, alhora que ha instat el sector privat a animar-se a construir aquests equipaments.
LLESTA AL DESEMBRE
D'altra banda, l'alcalde ha comentat que el punt de recàrrega estarà llest el desembre d'aquest any i que els treballs començaran a l'estiu, alhora que tot el projecte compta amb un pressupost de 2 milions d'euros.
Ha afegit que volen canviar l'experiència de recàrrega de l'usuari i perquè el temps d'espera sigui més amè: "Volem canviar el paradigma de com es concep la recàrrega. L'espai està pensat perquè puguis prendre un cafè, descansar i continuar el camí. Per això hi haurà autoservei i wifi i una zona verda perquè l'experiència sigui positiva".
Finalment, ha apuntat que la ubicació és estratègica perquè connecta directament amb la ronda de Dalt i amb els principals eixos d'entrada i sortida de la ciutat.