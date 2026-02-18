Collboni anuncia un ajut de 400 euros per a l'habitatge als més grans de 55 anys

Defensa prohibir la compra d'habitatge a estrangers no comunitaris: "La ganga s'ha acabat"
BARCELONA, 18 febr.
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat que el consistori impulsarà un nou "escut social" de 400 euros per facilitar l'accés a l'habitatge als més grans de 55 anys en situació de vulnerabilitat i a les famílies monoparentals.
En una entrevista aquest dimecres a La 2Cat i Ràdio 4 recollida per Europa Press ha explicat que l'ajut tindrà com a objectiu que la gent que té risc de quedar-se sense casa pugui "complementar el lloguer quan la inversió que fa la unitat familiar és superior a un terç dels ingressos".
L'alcalde ha assenyalat que de la mateixa manera que a moltes ciutats d'Espanya o Europa el sensellarisme és un fenomen multifactorial que, a més d'afectar persones amb vulnerabilitat en matèria de salut mental i addiccions, també està agreujat per la crisi d'habitatge.
"Per primera vegada està afectant justament gent que té problemes d'accés residencial", ha lamentat Collboni, que ha explicat que es podrà accedir a l'ajut a través del web del consistori, de les oficines municipals d'habitatge i mitjançant els serveis socials.
COMPRA ESPECULATIVA
Collboni també ha defensat prohibir la compra d'habitatge als estrangers de fora la Unió Europea (UE): "A aquells que estiguin fent compra especulativa, sobretot estrangers, per especular amb el lloguer, han de saber que la ganga s'ha acabat".
En aquest sentit, ha fet referència a la proposta del Govern central per apujar els impostos als estrangers que vulguin comprar un habitatge a Espanya, i Collboni ha sostingut que "s'hauria de ser més contundent" i que si depengués d'ell, ho prohibiria.
"Si tu vens a viure a Barcelona has de tenir una casa. Però tenir un apartament per passar tres setmanes a l'any a l'estiu, o per fer una inversió especulativa, això s'hauria de prohibir", ha afirmat, després d'assegurar que és una situació que es viu en alguns punts de la ciutat, com el districte de l'Eixample.
MIG MANDAT
Complerta la meitat del seu mandat, Collboni ha defensat que després de prendre decisions en els àmbits que més preocupen la ciutadania, com l'habitatge, la seguretat i la neteja, "comença a haver-hi resultats" amb els quals la gent ja no se sent expulsada de la seva ciutat.
"Aquesta sensació d'expulsió és la que hem de combatre amb les polítiques públiques que hi ha al nostre abast. I el que dic és que aquelles que hem començat a prendre a la ciutat de Barcelona, que poques ciutats del món han pres, comença a donar resultats", ha sostingut.
BCOMÚ
En preguntar-li per les primàries de BComú, que aquest dijous resoldran la disputa entre Gerardo Pisarello i Roberto Enríquez, àlies Bob Pop, ha expressat respecte pels processos de la resta de grups polítics, si bé ha esperat que el "resultat sigui la voluntat d'articular majories progressistes".
"La millor manera de combatre la ultradreta és parlant i prenent mesures, tot i que sigui a mitjà termini, i efectivament que hi hagi capacitat d'entesa, jo diria que no només entre les forces progressistes, també entre les forces democràtiques", ha sostingut Collboni.
ISRAEL I FIRA
Respecte a la presència d'empreses d'Israel en els congressos que se celebren a la ciutat, com el Mobile World Congress (MWC) que es durà a terme la primera setmana de març, ha assegurat haver traslladat les seves inquietuds a Fira de Barcelona.
"Jo ja he expressat a qui correspon de Fira de Barcelona que no hi estem d'acord, i Fira de Barcelona diu que són contractes entre privats i que no s'hi pot fer més. I jo ho entenc", ha explicat l'alcalde, que ha recordat el compromís de la ciutat amb la causa palestina, amb iniciatives com la del Districte 11 o l'expulsió de l'equip israelià del Tour de França.