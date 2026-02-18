Publicat 18/02/2026 09:10

Collboni anuncia una ajuda de 400 euros per facilitar l'accés a l'habitatge a majors de 55 anys

Archivo - Arxiu - L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durant la inauguració del 5º Fòrum Espanya-Índia en el Smart City Expo, a 5 de novembre de 2025, a Barcelona, Catalunya (Espanya)
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 18 febr. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat que el consistori llançarà una nova ajuda de 400 euros per facilitar l'accés a l'habitatge a majors de 55 anys en situació de vulnerabilitat i a famílies monoparentals.

En una entrevista aquest dimecres a 'La2Cat' i Ràdio 4 recollida per Europa Press ha explicat que l'ajuda tindrà com a objectiu que "la gent que té risc de quedar-se sense casa pugui pagar els lloguers quan la inversió que realitza la unitat familiar és superior a un terç dels ingressos".

Collboni també ha defensat prohibir la compra d'habitatge als estrangers de fora de la Unió Europea (UE) i ha remarcat: "A aquells que estiguin fent compra especulativa, sobretot estrangers, per especular amb el lloguer, han de saber que el 'xollo' s'ha acabat".

