Collboni anuncia una ajuda de 400 euros per facilitar l'accés a l'habitatge a majors de 55 anys

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 18 febr. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat que el consistori llançarà una nova ajuda de 400 euros per facilitar l'accés a l'habitatge a majors de 55 anys en situació de vulnerabilitat i a famílies monoparentals.
En una entrevista aquest dimecres a 'La2Cat' i Ràdio 4 recollida per Europa Press ha explicat que l'ajuda tindrà com a objectiu que "la gent que té risc de quedar-se sense casa pugui pagar els lloguers quan la inversió que realitza la unitat familiar és superior a un terç dels ingressos".
Collboni també ha defensat prohibir la compra d'habitatge als estrangers de fora de la Unió Europea (UE) i ha remarcat: "A aquells que estiguin fent compra especulativa, sobretot estrangers, per especular amb el lloguer, han de saber que el 'xollo' s'ha acabat".