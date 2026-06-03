Collboni anuncia 11 càmeres al Front Marítim de la Barceloneta "abans de Sant Joan"

També assegura el reforç del servei de neteja amb 295 persones més
BARCELONA, 3 juny (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat aquest dimecres que la ciutat tindrà operatives "abans de Sant Joan" 11 càmeres de vigilància al Front Marítim de la Barceloneta, al tram des de la plaça del Mar fins al carrer Marina.
Collboni ha presentat en una roda de premsa el dispositiu de reforç dels serveis municipals per a l'estiu, amb la primera tinent d'alcalde, Laia Bonet; el tercer tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, i comandaments de la Guàrdia Urbana i els Bombers de Barcelona.
Les càmeres tenen funció preventiva i probatòria si es dona el cas, i no enfocaran a les platges, sinó que en vigilen els accessos, ha destacat l'alcalde.
Ha dit que la ciutat té dos grans esdeveniments a principis d'estiu (en referència a la visita del Papa i la sortida del Tour de França), que el dispositiu estiuenc ha d'estar preparat per a tots dos, i ho ha comparat amb Sant Jordi per la quantitat de gent que es mobilitzarà.
"Tindrem dos 'sant jordis'. Farem recomanacions de transport públic, que reforçarem, sobretot al Metro, i som conscients que inevitablement tindrà un impacte en la vida quotidiana dels barcelonins, però són dies puntuals en els quals hi haurà més tensió a tota la ciutat", ha explicat.
NETEJA I PLATGES
Quant a la neteja, ha dit que és l'àrea amb la novetat quantitativa més significativa, ja que es reforçarà amb 138 equips de treball i 295 persones més, la qual cosa suposa un increment del 40% i el 26% respectivament respecte al 2025.
Els serveis de platja ja estan en marxa amb els horaris de temporada alta, que es mantindran fins al 13 de setembre, seguit de la temporada mitjana fins al primer cap de setmana d'octubre, tal com es va acordar amb els socorristes l'estiu passat.
D'aquesta manera, hi haurà 52 socorristes entre setmana i 54 en cap de setmana i festius, i 22 torres de vigilància de 10.30 a 19.30.
DISPOSITIU
Collboni ha emmarcat el dispositiu especial d'estiu en el Pla Endreça municipal i ha subratllat que és el primer període que comptarà amb la nova Ordenança de Civisme i amb la nova llei de multireincidència.
"Els serveis municipals garantiran l'excel·lència a l'espai públic i a més els marcs regulatoris ens han d'ajudar a mantenir l'ordre a la ciutat", ha dit.
Respecte a la Guàrdia Urbana, ha explicat que es repeteixen els 200 agents diaris anunciats l'any passat i ha xifrat en 80 els que patrullaran les platges, alhora que el cos incorpora 20 motos per "reforçar la mobilitat i la capacitat d'intervenció dels agents".
A més a més, la secció de platges ha adquirit un nou espai operatiu a l'espigó de Bogatell per disposar d'un equipament "més modern, funcional i adaptat a les necessitats del servei".
Albert Batlle ha dit que per a la revetlla de Sant Joan el dispositiu de seguretat pararà atenció a les armes blanques, a més de la resta de petits delictes, com robatoris o venda ambulant.