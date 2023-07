Collboni i Anne Hildago reforcen l'aliança Barcelona-París a la seva primera trobada bilateral

L'alcalde ha participat aquest divendres en els actes institucionals de la Festa Nacional de França



BARCELONA, 14 jul. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i l'alcaldessa de París, Anne Hidalgo, han reforçat la col·laboració existent entre ambdues capitals i han explorat noves aliances a la seva primera trobada bilateral des que el socialista lidera l'Ajuntament de la capital catalana.

Tots dos s'han reunit aquest divendres a París després que Hidalgo convidés a Collboni als actes institucionals de la Festa Nacional de França, on ha assistit a la desfilada militar a els Camps Elisis i al dinar de les tropes que s'ofereix a l'Ajuntament de París, informa el consistori barceloní en un comunicat.

A la seva trobada han acordat la reedició del conveni subscrit el 2016, i que des de 2020 no estava en vigor, i que estarà centrat en la lluita contra les desigualtats (amb el focus en l'accés a l'habitatge) i el canvi climàtic.

Segons el consistori, Collboni i Hidalgo han coincidit a subratllar el paper i l'obligació moral i política de les grans ciutats europees "en la defensa dels valors democràtics en un moment de regressió política i d'ascens de la ultradreta".

Collboni ha destacat les "bones pràctiques que té París i el seu lideratge global en la lluita contra el canvi climàtic i especialment en la generació de més verd urbà", i ha recordat el seu compromís per crear 100 noves hectàrees de zones verdes.

C40 I EUROCITIES

També han compartit estratègies a les principals xarxes internacionals on Barcelona i París es troben representades, C40 i Eurocities.

Han coincidit a reclamar un major paper per a les ciutats de la Unió Europea i han situat com a prioritat per tenir més visibilitat la candidatura de l'alcaldessa de Paris per ser escollida vicepresidenta de C40, càrrec que ostentava l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

Així mateix, han abordat la idea de crear un Comitè de les Ciutats dins de la UE, semblant al Comitè de les Regions, però a nivell municipal.

JOCS OLÍMPICS

Preguntat pels Jocs Olímpics que organitzarà París, Collboni ha enaltit la capital francesa en l'organització de la cita olímpica, que creu que ho fa de manera "molt moderna, molt sostenible, fent les inversions justes i reaprovechando espais".

En aquest sentit, ha destacat que "Barcelona va fer uns jocs dels millors de la història", no només per l'esdeveniment en si, sinó també per la reputació que va aconseguir la ciutat i la gestió dels espais i dels equipaments.