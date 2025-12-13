Collboni als pescadors de la Barceloneta: "Teniu a l'Ajuntament i al seu alcalde al vostre costat"

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha transmès aquest dissabte la seva solidaritat i suport als pescadors en la seva reivindicació sobre el calendari de pesca i sostenibilitat del sector: "Teniu a l'Ajuntament i el seu alcalde al vostre costat", segons un comunicat del consistori.
Ho ha dit hores després que el sector pesquer aconseguís mantenir els 143 dies de pesca de l'any passat durant el Consell de Ministres de Pesca de la UE.
UNA PLACA PER A PAU CALDÉS
Collboni ha estat a la Barceloneta a migdia per inaugurar una placa en record al religiós Pau Caldés i Claret (Terrassa 1916 - Barcelona 2015) al carrer Sant Miquel.
Ha explicat que "el caràcter de la Barceloneta s'expressa molt bé en persones com el pare Pau, que durant 50 anys va donar el millor que va poder" a aquest barri i a la ciutat.
Caldés va estar vinculat a la Barceloneta durant mig segle de feina i activisme social des de la parròquia de Sant Miquel del Port.
També han assistit a l'acte el tercer tinent d'alcaldia i regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle, i el comissionat del Pacte per Ciutat Vella, Ivan Pera.