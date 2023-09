Collboni afirma voler un govern de "majoria progressista", però no exclou acords amb Trias

Assenyala que el seu govern no vol fer "una esmena a la totalitat" de l'etapa de Colau



BARCELONA, 24 set. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmat que la seva voluntat és formar un govern de "majoria progressista i, en cap cas, excloure'n l'altre gran partit, que és Junts, per garantir la governabilitat o per arribar a grans acords".

En una entrevista a 'La Vanguardia', recollida aquest diumenge per Europa Press, ha considerat que té "més coincidència" amb Junts en aspectes com l'ampliació de l'aeroport de Barcelona-el Prat o la gestió del turisme, entre d'altres, i per això no es tanca a acords amb aquest partit.

En ser preguntat sobre si hi haurà acord de govern abans d'aprovar els pressupostos del 2024, ha respost que no tenen pressa perquè volen fer les coses bé: "No és que depengui de dos (PSC-BComú), és que depèn de tres (ERC) i cadascú té els seus punts de vista i els seus ritmes".

Segons ell, hi ha partits que s'autoexclouen entre ells per formar govern i ho entén a l'hora de fer un acord de govern, "però no ho entendria per parlar de coses concretes, com les grans inversions prioritàries en transport públic o habitatge".

NORMALITZACIÓ DE LES RELACIONS

Collboni ha assenyalat que el seu govern no vol governar "contra ningú ni contra cap partit, ni per fer una esmena a la totalitat de l'etapa de la senyora Colau".

Preguntat per què dirà la gent que volia un canvi si s'incorpora l'exalcaldessa de Barcelona i líder de BComú, Ada Colau, al govern, ha respost que el canvi "es nota en la normalització de les relacions institucionals a tots els nivells: amb el Govern de la Generalitat, amb el Parlament de Catalunya, amb el Govern d'Espanya i amb el cap de l'Estat".

Sobre la trobada del passat dilluns amb el rei Felip VI a Barcelona, ha dit que el cap de l'Estat pot ajudar "en coses concretes" i que espero que sigui així.



ES POSA UN "NOTABLE"

En ser preguntat sobre quina nota es posa com a alcalde després de 100 dies de govern, ha respost que es posa "un notable. Amb tota la humilitat i l'esforç d'un equip de gent magnífic que m'acompanya".

Ha assenyalat que la neteja i la seguretat són els temes de màxima preocupació per a la ciutadania en les enquestes i, per tant, són les seves "ocupacions principals" com a alcalde.

"Per això, el primer que vam fer va ser ordenar la ciutat amb un pla extraordinari que es desenvoluparà en sis o deu mesos en funció dels resultats i que comença a donar fruits", ha afegit.

Collboni ha apuntat que, a partir del gener, treballaran en el civisme, i ha afirmat que hi haurà "més sanció i conscienciació dels molts diners que li costa a la ciutat", ja que, segons ell, l'Ajuntament gasta un milió d'euros al dia en neteja.