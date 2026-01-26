Collboni afirma que la situació a Rodalies és "inadmissible i no es pot tornar a repetir"

Defensa la seva gestió de la crisi i afirma que s'ha centrat a aportar solucions
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmat que la situació a Rodalies de Catalunya és "inadmissible i no es pot tornar a repetir mai més", després d'un altre tall del servei aquest dilluns.
Ho ha dit en unes declaracions a la premsa en les quals ha demanat als diferents governs que arribin al final de la qüestió i de les causes estructurals i, un cop fet, "es depurin responsabilitats a Adif i Renfe".
"Els governs han estat al seu lloc i han anat informant degudament i demanant disculpes als usuaris, que és el que s'ha de fer en aquests casos. Més enllà d'això, els ajuntaments hem de demanar que no es torni a repetir i arribar al fons de les causes", ha sostingut, en referència a la gestió del Govern central i el Govern.
DEFENSA LA SEVA GESTIÓ
A més a més, ha defensat la seva gestió de la crisi en l'àmbit de Barcelona, malgrat les crítiques de l'oposició, que li han reclamat més presència i intervenció, i ha afirmat que ha estat "concentrat a contribuir a ajudar i no a comentar la jugada".
Ha afegit que el transport públic barceloní ha mantingut la normalitat tant al bus com al Metro, i que aquest segon ha notat un augment del 3% de passatgers i que ho ha absorbit correctament, alhora que ha apuntat que han garantit la mobilitat a la ciutat.
"Tenim l'obligació de garantir la mobilitat als usuaris i nosaltres també hem reforçat la informació a les estacions de Renfe", ha conclòs.
Finalment, ha assegurat que va ser un "error" la publicació d'una foto en les seves xarxes socials en què se'l podia veure llegint una revista mentre el servei de Rodalies no funcionava i per la qual també ha rebut critiques de l'oposició.