Collboni afirma que el PSC pretén "unir els catalans" en la presidència de la Generalitat

BARCELONA, 19 març (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que l'objectiu del PSC en les pròximes eleccions del 12 de maig és "unir els catalans" en la presidència de la Generalitat, a la qual es presenta el seu candidat i primer secretari dels socialistes catalans, Salvador Illa.

En una entrevista d'aquest dimarts a Ser Catalunya recollida per Europa Press, el també vice-primer secretari de l'Àrea Política Municipal del PSC ha sostingut que en el seu discurs, Illa "es va adreçar a aquells que defensen la independència", als federalistes i als autonomistes, a més de la gent de dretes i centredreta, en les seves paraules.

"Tenen en comú aquesta voluntat perquè Catalunya passi pàgina, que a Catalunya hi hagi polítiques publiques adreçades a la gent i que possibilitin el fet de tenir pressupostos i que han estat tan absents en els últims anys a casa nostra", ha explicat.

Per Collboni, "això és la política útil", la que vol la gent, ja que, segons ell, no entenen que no hi hagi acords, sobretot quan hi ha forces progressistes involucrades.

Per aquesta raó, en preguntar-li si el PSC ha de poder governar la Generalitat amb qualsevol partit, a excepció de l'extrema dreta, ha assentit.