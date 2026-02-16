Collboni afirma que "només els pocavergonyes" s'han de preocupar per la nova ordenança de civisme

Amb l'entrada en vigor el diumenge 15 s'actualitza la norma vigent des del 2006
BARCELONA, 16 febr. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que "només els pocavergonyes que falten al respecte a la ciutat i incompleixen les normes" s'han de preocupar per la nova ordenança municipal de convivència (coneguda com ordenança de civisme), en vigor des de diumenge i que actualitza la vigent des del 2006.
Ho ha dit en una roda de premsa aquest dilluns amb el cap de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez; el tercer tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, i la comissionada de Convivència de l'Ajuntament, Montserrat Surroca.
"Posem en marxa un gran acord de ciutat en forma d'ordenança que té com a objectiu actualitzar alguns comportaments, que incrementa les sancions", ha dit.
La Guàrdia Urbana ja ha engegat els dispositius per actuar als punts sensibles de tots els districtes i faran complir la regulació a peu de carrer, per "recuperar l'excel·lència de l'espai públic amb la 'seguretat 360 graus', que té a veure amb la neteja i la seguretat".
Collboni ha defensat "recuperar la consciència del civisme, del respecte a les normes i de tenir present que viure en societat i en una ciutat dona molts drets i avantatges, però també obligacions, compromisos i normes".
1 DE CADA 4 DENÚNCIES SÓN PER INCIVISME
Velázquez ha detallat que el 2025 van registrar 114.528 denúncies respecte a l'ordenança, la qual cosa es tradueix en que "un de cada quatre incidents registrats pel 112 tenen a veure amb incivisme".
En total, la Urbana va gestionar 422.798 incidents l'any passat registrats a través del 112 (un 5,2% més que el 2024), i que 34.089 van tenir a veure amb la "convivència veïnal".
Els punts sensibles on han desplegat els dispositius policials són "principalment zones d'oci nocturn" i s'intensificaran en èpoques en què hi hagi més pressió a l'espai públic, com l'estiu.
La campanya d'informació a la ciutadania sobre les novetats de l'ordenança i la seva aplicació que va començar fa unes setmanes durarà de manera indefinida.
HI HAURÀ PAGAMENT PER BIZUM
Quant al pagament de les sancions, Velázquez ha dit que tenen uns 50 datàfons per pagar in situ, un fet que "no és nou" i fa temps que es duu a terme, i estan avançant en mitjans com Bizum per pagar les multes al moment.
"El Bizum estarà operatiu, però encara l'estem desenvolupant. El cobrament immediat ens interessa pel caràcter dissuasiu, però sobretot per a les persones no residents i que el màxim de persones puguin estar sotmeses al control", ha explicat.