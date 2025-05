Collboni afirma que en 3 mesos presentarà el projecte per connectar el tramvia fins a Francesc Macià

Insta a BComú i ERC a votar a favor per aprovar-ho

BARCELONA, 22 maig (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat que el seu govern presentarà a la Comissió d'Urbanisme de l'Ajuntament en els propers 3 mesos hàbils el projecte executiu per connectar el tramvia des de Verdaguer, a través de la Diagonal, fins a Francesc Macià.

Així ho ha afirmat en una entrevista a 'Betevé' recollida per Europa Press, on ha assegurat que es tractarà d'un únic projecte, i en cas d'aprovació, el govern continuarà amb el procediment de recerca de fonts de finançament, ha dit l'alcalde.

"Ja fa molts anys que dura el debat i estem en el final d'aquesta història", ha celebrat el primer edil, que ha afegit que té tot el sentit del món, textualment, acabar aquesta infraestructura bàsica davant de l'increment del nivell d'ús del transport públic a la capital catalana.

FINANÇAMENT

Per aprovar-ho a la Comissió, el govern de Collboni necessitarà majoria, i per aquest motiu ha instat als grups de l'oposició --principalment a BComú i ERC-- a votar a favor, ja que segons ell aquest projecte forma part dels programes electorals de les "tres forces progressistes de la ciutat".

Quant al finançament per dur a terme l'obra, Collboni ha admès que es tracta d'un "pas definitiu" que necessitarà els pressupostos de l'Ajuntament i de la Generalitat, ja que es tracta d'una infraestructura compartida entre ambdues administracions a través de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM).

HABITATGE

Respecte a la seva valoració dels dos primers anys de mandat, Collboni ha assegurat que "Barcelona està millorant" en diversos àmbits, com la seguretat, la neteja i les polítiques d'habitatge, on ha apuntat que s'han pres decisions molt importants per canviar les regles del joc, segons ell.

Ha fet referència a la reserva del 30% d'habitatge protegit, sobre la qual ha asseverat que el govern vol que continuï, però que funcioni, i ha reconegut que està negociant la seva modificació amb grups com Junts i ERC.

"El que plantejo és reformular aquesta mesura perquè ofereixi resultats. Tinc l'esperança i la convicció que aconseguirem un acord amb Junts per fer una proposta que aconsegueixi l'objectiu, que és fer nou habitatge a Barcelona", ha afirmat.

D'altra banda, ha augurat que els propers alcaldes que liderin la capital catalana en els propers anys "es trobin 3 o 4 vegades més" solars dels actuals, i així poder lliurar més claus de pisos dels quals s'estan lliurant actualment, ha dit Collboni.

Preguntat per la seva presència a Brussel·les junt amb alcaldes d'altres ciutats europees, Collboni ha respost que el que es necessita són "més diners per fer habitatge", tant per part de la Generalitat, com de l'Estat, així com de la Unió Europea (UE), ja que el problema de l'habitatge es produeix en diverses capitals d'Europa, segons ell.

OBRES

En preguntar-se-li per les obres que estan en procés a la ciutat, Collboni ha xifrat en 142 els projectes actius actualment, i ha assegurat: "Són el símptoma d'una ciutat viva i una ciutat que es transforma".

Davant d'això, ha demanat disculpes a comerciants i veïns per les molèsties que estiguin generant, però ha afegit que són "millores", i que gràcies a la intervenció a l'espai públic també millora la ciutat.

PRESSUPOSTOS 2026

De cara als pròxims pressupostos per 2026, Collboni ha afirmat que espera tenir nous comptes, ja que els actuals es van prorrogar gràcies a la qüestió de confiança, i que estan permetent un 85% d'execució del programa de govern, segons ha dit.

"Ho va fer el senyor Trias, la senyora Colau, i ho he fet jo, i ho hauré de tornar a fer si no tinc majoria", ha dit Collboni, que ha augurat poder reeditar l'acord pressupostari amb ERC i també amb els Comuns.