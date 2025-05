Collboni afirma que el govern municipal serà "inflexible" amb el cas del bloc Sant Agustí de Gràcia

BARCELONA 30 maig (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmat aquest divendres en el ple que el seu govern estarà "a sobre i serà inflexible" amb qualsevol cas d'il·legalitat en el conflicte de l'edifici Sant Agustí de Gràcia.

Collboni ha respost a un prec de la líder de BComú, Janet Sanz, en el qual ha reclamat a l'alcalde "accions immediates" per solucionar el problema de 'colivings' en aquest bloc.

L'alcalde ha insistit que han obert 3 expedients i que han imposat multes a dos d'ells "d'acord amb les quantitats que ens permet el reglament de protecció de la legalitat urbanística de la Generalitat" i ha afirmat que es van reunir amb els veïns divendres passat.

Per la seva banda, les mesures que Sanz ha exigit són "el tancament dels 'coliving' de l'edifici, fer complir la norma del 30% d'habitatge públic, que inspeccioni els 10 edificis que la mateixa empresa té per la ciutat i que iniciï un procés de mediació per aturar els processos de desnonament que estan en marxa".

Finalment, ha demanat a Collboni que "defensi Barcelona per viure-hi i que demostri que l'alcaldia per a vostè no és un fi en si mateix, sinó que realment és un mitjà per transformar la vida de la gent".