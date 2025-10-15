Collboni afirma que "el futur global passa pel de les àrees metropolitanes"

L'alcalde de Cornellà de Llobregat (Barcelona) reivindica el paper de l'AMB
BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmat aquest dimecres que "el futur global passa pel de les àrees metropolitanes" perquè són les que afronten reptes com l'envelliment de la població, l'impacte de la revolució digital, i defineixen models de convivència entre persones de cultures i societats diferents.
Ho ha dit en la seva intervenció durant la World Metropolitan Summit que celebra el seu 10è aniversari a Barcelona, en què també ha participat l'alcalde de Cornellà de Llobregat (Barcelona) i vicepresident de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Antonio Balmón; el de Ramal·lah, Issa Kassis; el de Zhovkva (Ucraïna), Oleh Volskyi; i el director de la Comissió Europea a Barcelona, Manuel Szapiro, entre d'altres.
El congrés vol reforçar el paper de les metròpolis com a actors clau davant els reptes globals, a més de projectar Barcelona com un referent en temes de governança, sostenibilitat i innovació urbana.
PAPER DE LES CIUTATS
Collboni ha citat l'exalcalde de Barcelona Pasqual Maragall, qui va dir que "arreglant un barri estàs ajudant a arreglar el món" en destacar el paper de les ciutats i les seves àrees metropolitanes que, a parer seu, tenen més valor que mai per fer avançar la humanitat.
"Les institucions locals som garantia de dignitat humana i d'un món en pau i més just i en un moment en el qual es qüestionen els moviments multilaterals i es qüestionen els consensos internacionals en molts àmbits, les ciutats els hem de defensar", ha insistit.
Ha afegit que la declaració política que s'ha signat en acabar el congrés per adquirir un compromís en habitatge i la crisi climàtica convida les ciutats a "exercir la seva influència al món internacional per millorar la vida dels nostres ciutadans".
Finalment, l'alcalde de la capital catalana també s'ha referit a la creació del Districte 11 per contribuir a la reconstrucció de Gaza i al "paper històric" que ha tingut Barcelona en la cooperació mundial.
BALMÓN
Balmón ha reivindicat el paper de l'AMB perquè es tracta de la tercera administració "més important de Catalunya després de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona" amb un pressupost actual d'uns 3.500 milions d'euros.
"L'AMB ens empodera perquè el futur no està escrit i perquè hem de ser protagonistes, ferms i rigorosos sobre allò que pretenem i perquè som els millors comunicadors d'aquella possibilitat que veiem que està passant. No vull parlar de crisi, parlo de transformació", ha sostingut.
Finalment, ha reafirmat que el congrés ha de servir per reforçar un projecte d'habitatges a Europa "que es mantingui en el temps i que s'entengui que l'habitatge és un únic espai de dignitat".