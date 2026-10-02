Collboni afirma que els decrets eren una "gran oportunitat" per canviar les regles del joc

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha lamentat que el Congrés hagi rebutjat aquest divendres els decrets llei sobre habitatge i ha afirmat que eren una "gran oportunitat per continuar canviant les regles del joc" en aquesta matèria.
"Hem perdut una gran oportunitat d'aprovar dos decrets útils i imprescindibles perquè posaven límits clars a aquells que volen comprar edificis per fer negoci", ha dit en una declaració institucional a l'Ajuntament de Barcelona després de la votació.
Ha recalcat que el Govern municipal han aconseguit reduir les compravendes de finques senceres en més d'un 30% gràcies a les regulacions que han implementat, a més de recordar l'anunci de la desaparició dels pisos turístics el 2028 per "retornar prop de 10.000 habitatges a ús residencial".
D'altra banda, ha subratllat que els decrets frenaven els desnonaments, la qual cosa ha considerat una de les cares més comunes de la crisi de l'habitatge: "Sense anar més lluny, és sabut que els dos dies de vigència d'un dels decrets havia permès aturar dos desnonaments de persones vulnerables a la nostra ciutat".
Ha afegit que els que hi han votat en contra "hauran d'explicar per què no han decidit protegir les persones més vulnerables davant els desnonaments i per què no han fet passos decidits per evitar moviments especulatius que expulsen la gent de casa seva".
Finalment, ha assegurat que ell mateix com a alcalde de Barcelona continuarà protegint el dret dels veïns a accedir a un habitatge i a continuar vivint a casa seva i al seu barri.