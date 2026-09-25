Collboni afirma que continuarà transformant Barcelona amb "rigor tècnic i plena seguretat jurídica"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 25 set. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reiterat l'aposta per continuar transformant la ciutat a través d'"instruments urbanístics adequats, participació, diàleg, rigor tècnic i plena seguretat jurídica".
Així ho ha dit en el ple d'aquest divendres després d'acceptar un prec del regidor de Junts, Damià Calvet, en el qual li demanava conèixer l'estat d'execució de les sentències judicials contra els eixos verds de la ciutat, coneguts com superilles.
En referència a la petició, ha afirmat que respecten "escrupolosament" les resolucions, però ha avisat el regidor que no doni per fet que caldrà revertir actuacions i anticipar costos de procediments que encara estan oberts.
En aquest sentit, ha subratllat que, de cara al futur, han de practicar un urbanisme que "esquivi la confrontació sistemàtica i sobretot la judicialització perquè va en detriment de la transformació de la ciutat".
Per la seva banda, Calvet ha recordat que el seu partit va avisar en el seu moment que arribarien aquestes sentències pel plantejament "ideològic" que van tenir les intervencions i ha demanat al Govern municipal que actuï amb seguretat jurídica.