Collboni afirma que Barcelona serà la primera ciutat d'Espanya a crear una "unitat antibuls"

camí BARCELONA, 8 nov. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmat aquest dissabte que Barcelona serà la primera ciutat d'Espanya a engegar una "unitat antibuls"
Ho ha explicat en la seva intervenció en la convenció del PSC de Barcelona aquest dissabte, des de l'antiga fàbrica Fabra i Coats, en la qual ha dit que aquesta mesura pretén plantar cara a "aquells que usen la mentida i l'odi com a forma de construir el seu discurs polític".
A més, ha dit que servirà per "conscienciar, sobretot, a la gent jove que han de contrastar les informacions que troben en TikTok o Instagram".
"Tornarem a ser pioners i pioneres en aquestes matèries, com ho van ser governs municipals socialistes anteriors", ha reivindicat.
També ha exposat que Barcelona "serà la primera ciutat d'Espanya" a engegar un pla antiracista i una ordenança contra la discriminació i els delictes d'odi.
PRESSUPOSTOS
En referència a l'aprovació de pressupostos per a l'any 2026, ha afirmat que aquesta etapa "serà una mica més difícil" però que estan en el camí d'articular la majoria progressista que existeix a Barcelona, en les seves paraules.
Així, ha celebrat l'anunci aquest divendres de l'acord del govern municipal amb els Comuns per aprovar les ordenances fiscals de la ciutat.
Ha insistit que hi ha una "majoria que vol una Barcelona unida, inclusiva, positiva, amb un discurs que sumeix i que una" i ha dit que aquest serà un dels principals compromisos que assumiran en els propers mesos.
ELECCIONS A NOVA YORK
També s'ha volgut referir a les eleccions a Nova York (Estats Units) i a l'elecció de Zohran Mamdani com a nou alcalde que, diu, és un missatge d'"esperança".
Ha celebrat la seva victòria davant del que, ha aegurat està fent el president dels Estats Units, Donald Trump: "el que està fent la ultradreta i els populistes a Estats Units, a Europa, a Espanya, Catalunya i Barcelona és el mateix. És destruir els fonaments de les democràcies", ha criticat.
BARCELONA "PROJECTADA EN EL FUTUR"
D'altra banda, ha apel·lat a construir una Barcelona "projectada en el futur, feta de la suma de l'aportació de gent de moltes cultures" i ha dit que això, al seu parer, ja forma part de la realitat de la ciutat.
"Forma part del que Barcelona és avui, només fa falta caminar una mica i mirar als ulls de la gent per prendre consciència d'aquesta nova Barcelona", ha exposat.
Així mateix, ha dit que aquesta Barcelona ha de "reivindicar la seva identitat i la seva cultura pròpia", sent una ciutat, segons ell, oberta, integradora, cosmopolita, plural, diversa i progressista.