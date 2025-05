Collboni afirma que Barcelona està "al capdavant" en polítiques d'habitatge

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 26 (EUROPA PRESS)

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmat aquest dilluns que la capital catalana està "al capdavant" en el desplegament de polítiques d'habitatge i ha assegurat que ja han començat a donar resultats.

Ho ha dit en unes declaracions a la premsa a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) en preguntar-li per les paraules de l'exalcaldessa Ada Colau, qui ha retret a Collboni que porti la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, a entregar les claus d'uns pisos que va impulsar ella quan governava, i que també ha acusat de cinisme el PSOE en matèria d'habitatge.

Collboni ha explicat que actualment s'estan construint 5.000 habitatges a la ciutat i que el consistori ha mobilitzat sòl per a 10.000 més, i ha reivindicat que Barcelona és la "primera ciutat europea i de les primeres de l'Estat" a posar en marxa la regulació dels lloguers.

FONT DE DESIGUALTAT

"Per això rebem aquesta comissió i per això explicarem als parlamentaris europeus per què és molt important que les institucions prenguin consciència que la principal font de desigualtat que tenim a les ciutats és l'accés a l'habitatge", ha apuntat Collboni.

L'alcalde, Rodríguez i la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, s'han reunit cap a les 15 hores amb la comissió del Parlament Europeu sobre habitatge formada per eurodiputats del PPE, S&D, PfE i els Verds/ALE i, després, Collboni i la ministra donaran les claus de la promoció pública Casernes J, al districte barceloní de Sant Andreu.