Collboni afirma que Barcelona acollirà una fira sobre habitatge assequible

BARCELONA 5 gen. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmat aquest dilluns que Barcelona acollirà una fira sobre habitatge assequible "en resposta" a la sortida del saló immobiliari The District, que després de 4 edicions consecutives a la capital catalana se celebrarà a Madrid el 2026.
"La nostra resposta serà atendre les propostes que tenim de fer un saló sobre habitatge assequible i les noves polítiques d'habitatge assequible perquè és un sector econòmic que està pujant d'una manera extraordinària", ha dit en una entrevista a 'Nació' recollida per Europa Press en preguntar-li per l'absència de la fira, sobre la qual creu que forma part de la dinàmica dels salons.
Ha assenyalat que les previsions des del punt de vista del negoci i la construcció d'habitatge és "justament la forta inversió que hi haurà entre les administracions públiques en els pròxims 10-15 anys en matèria de promoció d'habitatge social i assequible".
Ha expressat que el consistori ja ha rebut la proposta per part dels promotors, els quals, segons Collboni, indiquen que a l'Estat no hi ha cap fira d'aquestes característiques.
"Nosaltres el que farem és atendre aquesta proposta perquè ens sembla una bona manera de significar l'economia en el propòsit que nosaltres defensem", ha dit.