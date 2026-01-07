Collboni afirma que 38 homes i 5 dones sense llar han acceptat dormir en refugis pel fred

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 7 gen. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que aquest dimecres a la nit han ofert a 123 persones sense llar que s'acullin als serveis de refugi per dormir protegits del fred i ha detallat que ho han acceptat 38 homes i 5 dones.
Ho ha dit durant la roda de premsa de presentació de la Marató de Donants de Sang 2026 per fer balanç de l'alerta Operació Fred activada aquest dimarts per les baixes temperatures.
Collboni ha recordat que acceptar els recursos municipals és una qüestió voluntària per part de les persones que viuen al carrer i ha assenyalat que l'operatiu durarà mentre es mantinguin aquestes temperatures.