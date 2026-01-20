Collboni acorda amb Junts recuperar el Teatre Capitol i ampliar espais per a la cultura popular

BARCELONA 20 gen. (EUROPA PRESS) -
El regidor de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Joan Rodríguez, ha avançat que el seu grup ha acordat amb el govern de l'alcalde, Jaume Collboni, votar a favor del projecte per recuperar el Teatre Capitol, a canvi del compromís municipal d'ampliar espais al districte de Ciutat Vella per als gegants de Barcelona i la cultura popular de la ciutat.
Ho ha dit en unes declaracions als mitjans juntament amb el també regidor de Junts, Damià Calvet, en les quals ha afirmat que facilitaran l'aprovació inicial del projecte en la comissió d'Urbanisme d'aquest dimarts, després que el desembre passat s'abstinguessin sobre la mateixa proposta perquè van considerar que el govern tractava el teatre com una "càrrega urbanística".
"Aleshores crèiem que es podia millorar l'expedient i avui podem anunciar l'acord perquè el planejament que es fa del Capitol no sigui una simple càrrega urbanística i posem la cultura al centre", ha expressat.
En aquest sentit, ha remarcat que la cultura ja és un vector clau de Ciutat Vella, però que faltava "fer justícia a la cultura popular perquè ja hi ha grans equipaments musicals, teatrals i museístics".
Ha explicat que encara no poden donar les adreces exactes dels espais que es destinaran a la cultura popular, però ha subratllat que en els mesos en què el projecte del Capitol estigui en exposició pública i mentre no s'aprovi definitivament, "hi haurà notícies sobre aquest tema".