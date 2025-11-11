Collboni acorda amb BComú debatre amb veïns un nou pla urbanístic per a Vallcarca

BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona i el grup municipal de BComú han acordat crear una taula de treball que impulsi una modificació del planejament urbanístic del barri de Vallcarca que "permeti augmentar de manera significativa l'habitatge, i garanteixi la participació del teixit associatiu i veïnal del barri".
En un comunicat aquest dimarts, l'Ajuntament ha explicat que tant el govern municipal com BComú consideren "prioritari treballar en l'accés a l'habitatge" en aquest barri i al districte de Gràcia en general.
Ha recordat que la Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) del 2002 i el 2019 situava al barri 522 pisos, dels quals el 40% eren públics, i que ara es vol augmentar aquesta xifra.