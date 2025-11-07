Collboni aconsegueix el suport de BComú per aprovar les ordenances fiscals del 2026

BARCELONA, 7 nov. (EUROPA PRESS) -
El govern de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha aconseguit el suport de BComú per aprovar les ordenances fiscals per al 2026 en comprometre's a apujar la fiscalitat als hotels, limitar el comerç "no desitjat" i impulsar la regeneració del barri del Besòs i el Maresme.
En unes declaracions als mitjans aquest divendres juntament amb la líder dels Comuns de Barcelona, Janet Sanz, el tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, ha celebrat l'acord: "És important que les forces d'esquerra ens posem d'acord. De vegades és fàcil i de vegades no, però avui fem un pas endavant".
Per la seva banda, Sanz ha valorat la predisposició del govern de Collboni per arribar a un acord i ha assenyalat: "A Barcelona les esquerres som majoria i, quan hi ha voluntat política, especialment de qui governa, tenim acords que poden millorar la vida de la gent".
ACORD
Amb l'acord, el govern de Collbboni s'ha compromès a apujar el tipus específic de l'IBI de lleure i l'hostaleria, que afecta especialment els hotels de la ciutat, de l'1,7% a l'1,30%, el "màxim legal" permès.
Així mateix, estudiarà prohibir la repercussió de l'IBI als inquilins, i farà una proposta al Govern central per flexibilitzar la llei d'hisendes locals, incoant a implementar un IBI progressiu en funció del nombre d'habitatges del propietari.
En matèria de comerç de proximitat, socialistes i comuns han acordat utilitzar les eines dels 'plans d'ús' per limitar les activitats de "baix valor comercial" als barris, com a supermercats 24 hores, botigues de mòbils i salons de manicura, a més de la proliferació de franquícies.
Finalment, s'han compromès a accelerar el pla de regeneració urbana del barri del Besòs i el Maresme, tant amb noves fórmules municipals com aprofitant al màxim els fons Next Generation i recaptant la col·laboració de la Generalitat.