Collboni aborda les afectacions de Rodalies amb Belén López (CCOO) i Camil Ros (UGT)

BARCELONA 6 febr. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la tinent d'alcalde de Promoció Econòmica, Raquel Gil, han rebut aquest divendres els secretaris generals de CCOO Catalunya, Belén López, i la UGT Catalunya, Camil Ros, per abordar les afectacions de Rodalies als treballadors de les empreses metropolitanes.
A la reunió també han assistit la secretària de Noves Realitats del Treball, Economia Social i Solidària de CCOO Catalunya, Liliana Reyes, i el secretari de la UGT Catalunya a la regió metropolitana, Omar Minguillón, indica el consistori en un comunicat.
Collboni ha compartit les mesures que s'han pres l'Ajuntament per acompanyar els usuaris, com els dispositius d'informació i la Guàrdia Urbana a les estacions o el reforç de les línies d'autobús que connecten la ciutat amb altres municipis.