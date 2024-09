Collboni abandona la xarxa social X per ser "un lloc ple d'odi, intolerància i mentides"

Retreu a Elon Musk empitjorar la situació com a nou propietari de X



BARCELONA, 7 set. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat aquest dissabte que deixa la xarxa social X perquè "ha esdevingut un lloc ple d'odi, intolerància i mentides" i ha retret al nou propietari de la plataforma, l'empresari nord-americà Elon Musk, haver empitjorat, textualment, aquesta degradació.

"X s'ha convertit en un pou de 'fake news', falsedats i intransigència, una amenaça per a la democràcia", ha expressat l'alcalde en un comunicat al seu últim missatge en X, recollit per Europa Press, en què ha informat que porta actiu a la xarxa social des de 2008.

Per a l'alcalde, "és hora de dir prou", i ha assegurat que és una decisió que li reclama la seva convicció, textualment, com a polític demòcrata i com a ciutadà compromès amb les llibertats i el progrés.

"DENUNCIAR I COMBATRE LA MANIPULACIÓ"

Collboni ha reivindicat que cal garantir el dret a una informació independent, veraç, rigorosa i honesta, i ha reivindicat per això la necessitat de "denunciar i combatre la manipulació de la realitat".

"Sé que perdo un espai per comunicar-me amb vosaltres. Però ens continuarem trobant a les altres xarxes socials, i sobretot als carrers i barris de la nostra Barcelona. Una abraçada!", ha afegit l'alcalde.

Amb la decisió d'aquest dissabte, Collboni esdevé en el segon alcalde de Barcelona en deixar X (l'antic Twitter), ja que l'exalcaldessa Ada Colau també va deixar la xarxa social l'abril del 2021 perquè, segons deia, no li deixava fer "bona política".