Collboni i 11 alcaldes europeus més anuncien un pla d'emergència d'habitatge per al 2025

BRUSSEL·LES 20 febr. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i 11 alcaldes més de la xarxa Mayors for Housing presentaran durant aquesta primavera un pla d'emergència d'habitatge a la Comissió Europea (CE), anticipant-se d'aquesta manera al document oficial previst per al 2026: "No podem esperar més", ha dit Collboni.

Així ho ha anunciat aquest dijous al Parlament Europeu, on el primer edil s'ha reunit amb els seus homòlegs de ciutats com París, Roma, Amsterdam, Atenes, Leipzig, Gant, Varsòvia, Lisboa, Bolonya, Budapest i Lió, que han consensuat un document de propostes que es presentarà al primer comissionat d'Habitatge de la Comissió Europea, Dan Jorgensen, informa l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat.

Els alcaldes també han demanat un accés ràpid i una gestió directa per a les ciutats en la concessió dels fons de la Unió Europea (UE) per a un habitatge social i assequible.

Així, Collboni ha sol·licitat que es revisin les normes fiscals i de deute de la UE per excloure les inversions en habitatge assequible dels límits de dèficit i deute establerts pel Pacte de l'Estabilitat i Creixement.

"Les regulacions de la UE haurien d'empoderar i no limitar la capacitat de les ciutats i països de treballar cap a un objectiu comú", segons la declaració conjunta.