Colau veu "molt difícil" que Israel aturi la Flotilla a Gaza, que hi arribarà amb 50 vaixells

BARCELONA 17 set. (EUROPA PRESS) -
L'exalcaldessa de Barcelona i activista de la Global Sumud Flotilla, Ada Colau, ha assegurat aquest dimecres que Israel ho tindrà "molt difícil" per aturar la flotilla quan arribi a Gaza, i preveu que l'acabin integrant unes 50 embarcacions.
Ho ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press aquest dimecres, dia en què es preveu que la flotilla superi la costa sud de Sicília, per després passar per Grècia.
"Ens dol no poder arribar demà mateix a Gaza, i demostrar que, efectivament, aquest corredor humanitari es pot obrir", i ha agraït que Espanya i 15 països més hagin demanat protecció diplomàtica per a la flotilla, tot i que ho considera un gest insuficient davant la situació que es viu a Gaza.