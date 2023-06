Colau s'acomiada del ple de Barcelona: "Segur que jo no el tornaré a presidir"

BARCELONA, 14 juny (EUROPA PRESS) -

L'alcaldessa en funcions de Barcelona, Ada Colau, s'ha acomiadat aquest dimecres del ple de l'Ajuntament en l'última sessió d'aquest mandat 2019-2022: "En tot cas, segur que jo no tornaré a presidir el ple els pròxims quatre anys".

"He estat presidenta durant vuit anys i està per veure l'alcalde i el govern que surti dissabte vinent o els pròxims mesos. En tot cas, segur que no tornaré a presidir el ple", ha afirmat en la seva última intervenció després d'una sessió en la qual s'han acomiadat els 22 regidors que no continuaran i s'han aprovat les últimes actes.

Aquest ple s'ha celebrat tres dies abans de la investidura i en plenes negociacions per formar un pacte de govern a la ciutat després de les eleccions generals del 28 de maig, en les quals va guanyar en vots i regidors el candidat de Trias per Barcelona, Xavier Trias.

Colau ha expressat que per a ella ha estat "un honor haver estat vuit anys la primera dona alcaldessa" de Barcelona i ha agraït a la resta de regidors els anys compartits.

Ha reivindicat "l'empatia, el respecte i l'afecte que han imperat la majoria de vegades", la política més enllà de la institució, i l'amor per la ciutat. "Malgrat totes les dificultats, aquest plenari s'ha esforçat per escoltar-se, per dialogar, per cooperar", ha afirmat.