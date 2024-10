Colau s'acomiada de l'Ajuntament de Barcelona: "És bo canviar, moure's, refrescar idees"

Es mostra agraïda amb la ciutat "que va votar la primera dona alcaldessa"

BARCELONA, 25 oct. (EUROPA PRESS) -

La líder de BComú a l'Ajuntament de Barcelona i exalcaldessa, Ada Colau, s'ha acomiadat aquest divendres del ple del consistori, del qual deixa de ser regidora, i ha dit que és "bo canviar, moure's, refrescar idees i impulsar projectes nous".

Colau ha fet el seu discurs de comiat en acabar el ple, acompanyada per la seva mare, després de ser la primera dona al capdavant del Govern de Barcelona, des del 2015 fins al 2023, sobre el qual s'ha mostrat agraïda: "El principal agraïment ha de ser per a aquesta ciutat valenta, pionera, innovadora que va votar la primera dona alcaldessa".

Ha destacat que "han estat molts anys en aquesta casa per a algú que no venia ni d'un partit polític ni d'una institució", i ha considerat que és bo no continuar ni a les institucions ni en general als llocs per inèrcia, en les seves paraules.

A més a més, ha lamentat les "campanyes de desprestigi" contra ella, tot i que ha seguit endavant i ningú no ha llançat la tovallola, textualment.

CIUTAT "IRREVERENT"

Colau ha qualificat Barcelona de "ciutat màgica, valenta, irreverent", amb una trajectòria activista i que venia acompanyada d'un grup que era una anomalia del sistema, ha dit, en referència a BComú.

Ha lamentat que el que "menys està a l'alçada" de Barcelona són les seves elits, que l'han decebut, textualment, i les ha qualificat de provincianes, mediocres i avaricioses.

A més, en referència als seus inicis al consistori, l'exalcaldessa ha destacat que "feia temps que a Barcelona no hi havia un model de ciutat de futur per afrontar nous reptes que feia temps que no s'afrontaven, com les desigualtats, la contaminació, la massificació turística, l'especulació immobiliària".

Ha afirmat que amb el seu model de ciutat els Comuns van veure que havien de "tocar privilegis" i enfrontar-se a algunes elits molt potents, en les seves paraules, que no estaven acostumades a que ningú els digués res ni els posessin límits, i va començar la guerra bruta, ha dit.

LA SEVA TRAJECTÒRIA

També ha fet un repàs de les polítiques impulsades per ella i els Comuns durant els seus dos mandats, com les superilles, els eixos verds, la unió del tramvia per la Diagonal, els pressupostos participatius i l'impuls d'habitatges de lloguer social, entre d'altres: "S'han fet moltíssimes coses que ens dèiem que eren impossibles".

Ha fet broma amb l'actual alcalde, Jaume Collboni, a qui ha dit que els "hauria de donar les gràcies per no haver de passar la vergonya de tenir el bust d'un monarca corrupte darrere", en referència al bust del rei emèrit Joan Carles I situat a la sala de plens de l'Ajuntament.

Colau també ha celebrat que Barcelona és la primera ciutat que va trencar relacions amb Israel i ha demanat a Collboni que "no només respecti aquest llegat i el mantingui, sinó que l'estengui a tota relació econòmica".

Finalment, ha agraït a les dones en general i, en concret, a la seva mare, que li ha ensenyat els seus valors ètics i "el que realment importa", i a la seva amiga i companya a l'Ajuntament Vanesa Valiño.