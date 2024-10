Colau s'acomiada de l'Ajuntament de Barcelona: "És bo canviar, moure's, refrescar idees"

BARCELONA, 25 oct. (EUROPA PRESS) -

La líder de BComú a l'Ajuntament de Barcelona i exalcaldesa, Ada Colau, s'ha acomiadat aquest divendres del ple del Consistori, del qual deixa de ser regidora, i ha dit que és "bo canviar, moure's, refrescar idees i impulsar projectes nous".

Colau ha fet el seu discurs de comiat en finalitzar el ple després de ser la primera dona al capdavant del govern de Barcelona, des del 2015 fins al 2023, i ha reivindicat polítiques impulsades durant els seus dos mandats, com les 'superilles', els eixos verds, la unió del tramvia per la Diagonal i els pressupostos participatius, entre altres.

"Feia temps que a Barcelona no hi havia un model de ciutat de futur per afrontar nous reptes que feia temps que no s'afrontaven, com les desigualtats, la contaminació, la massificació turística, l'especulació immobiliària", ha destacat l'exalcaldesa en referència als seus inicis al consistori.