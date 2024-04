Colau reivindica el seu viatge a Gaza per portar ajuda humanitària: "Ho haurien de fer els estats"

Salparà en els pròxims dies al costat d'Asens i una delegació catalana amb ajuda humanitària



EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA), 18 abr. (EUROPA PRESS) -

L'exalcaldessa i líder de BComú a l'Ajuntament de Barcelona, Ada Colau, ha reivindicat el seu viatge a Gaza amb la Flotilla de la Llibertat, una iniciativa de la societat civil per trencar el bloqueig d'Israel a la Franja de Gaza i portar-hi 5.500 tones d'ajuda humanitària.

"Això ho haurien de fer els estats", ha afirmat Colau en unes declaracions als periodistes aquest dijous a l'Aeroport de Barcelona, abans de viatjar cap a Istanbul, des d'on la delegació catalana salparà en els pròxims dies.

Amb ella també ha viatjat el dirigent dels Comuns i número dos de la llista de Sumar a les eleccions europees, Jaume Asens, i a la iniciativa s'hi han adherit la diputada de Podem al Congrés Martina Velarde i l'edil de la formació morada a Màlaga Nicolás Sguiglia.

Colau ha explicat que no va dubtar "ni un segon" a adherir-se a la iniciativa quan li ho van proposar perquè alerta que la situació a Gaza no para d'empitjorar i ha demanat que els governs amb més incidència internacional es posicionin en el conflicte.

Considera que a Europa "s'està sent còmplice d'aquest genocidi", diu que no entén que no se suspenguin relacions amb l'Estat d'Israel després de sis mesos de massacre, bombardejos indiscriminats i població indefensa, ha dit.

"És per això que aquesta flotilla no en té res, de simbòlic, és absolutament imprescindible", i vol que serveixi perquè els governs (la Generalitat, el Govern central i els de tot Europa) siguin conseqüents amb els seus compromisos amb l'ONU i els drets humans i intervinguin.

"Es tracta que l'ajuda, el menjar, l'aigua i el material mèdic puguin arribar a Gaza perquè ho necessiten urgentment, però també denunciar que les institucions europees avui no estan a l'alçada. S'han de mobilitzar", ha reiterat.