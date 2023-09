Colau recorda a Collboni que és alcalde "per accident" i li reclama un govern d'esquerres

BARCELONA, 8 set. (EUROPA PRESS) -

L'exalcaldessa de Barcelona i líder de BComú, Ada Colau, ha recordat a l'actual primer edil de la capital catalana, Jaume Collboni, que va assumir el càrrec "una mica per accident" i li ha reclamat treballar per a un govern d'esquerres al costat dels comuns i ERC.

Ha dit que aquest és el seu "objectiu ara" i que després no sap com es conformarà ni quin serà el seu rol, en una entrevista a Rac 1 d'aquest divendres recollida per Europa Press.

Ha recordat que els comuns van donar suport a la investidura de Collboni per evitar un govern liderat pel candidat de TriasXBCN, Xavier Trias, que va assegurar que "desmuntaria el seu model".