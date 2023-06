Colau recolza que Barcelona opti a organitzar un Mundial de futbol femení

Laporta posa el FC Barcelona "a disposició de la ciutat" per aconseguir-ho



BARCELONA, 4 juny (EUROPA PRESS) -

L'alcaldessa en funcions de Barcelona, Ada Colau, ha recolzat aquest diumenge que la ciutat opti a organitzar una edició del Mundial de futbol femení, "una causa comuna per a totes les administracions, per als clubs, per a la Federació, i tant de bo tiri endavant".

Ho ha dit durant el seu discurs en la recepció al FC Barcelona femení en el Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, l'endemà de guanyar la Copa d'Europa a Eindhoven (Països Baixos) per 3-2 contra el VfL Wolfsburg.

"Tenim unes infraestructures, tenim les millors jugadores, tenim la millor afició, així que tant de bo aquesta idea pugui prosperar", ha afegit davant les jugadores; el regidor d'Esports, David Escudé; diversos regidors, inclòs el líder municipal d'ERC, Ernest Maragall; el president del Barça, Joan Laporta, i l'entrenador de l'equip, Jonatan Giráldez.

JOAN LAPORTA

En el seu discurs posterior, Laporta ha dit que la qualitat del FC Barcelona femení "pot ajudar a catapultar Barcelona per aconseguir el Mundial".

"Haurem de treballar molt amb les federacions, però pensa, alcaldessa, que com a club ens posarem a disposició de la ciutat i del país per, si cal aconseguir aquesta fita, aconseguir-la", ha afegit.

RESPECTE I IGUALTAT EN EL FUTBOL

Tant ell com Colau han dit que l'esport ha d'estar sempre envoltat de respecte i no tolerar cap tipus de discriminació ni violència.

El president del club s'ha emocionant en les seves últimes paraules, amb veu entretallada en dirigir-se a l'alcaldessa i els regidors: "Aquesta Champions del femení també és teva, és de tots vosaltres i de tota Barcelona. Visca el Barça!".