Colau preveu continuar a l'Ajuntament de Barcelona i defensa un pacte PSC-BComú-ERC

Compara Junts amb Vox en associar "immigració amb delinqüència"



BARCELONA, 13 gen. (EUROPA PRESS) -

L'exalcaldessa i líder de BComú a l'Ajuntament de Barcelona, Ada Colau, ha dit aquest dissabte que preveu continuar al Consistori i ha descartat ser candidata en les eleccions europees d'aquest any: "No aniré a Europa".

"Si l'esgotaré o no (el mandat), ho decidirem amb el meu grup municipal, perquè encara no sabem quins escenaris es produiran", ha respost en una entrevista de Catalunya Ràdio, recollida per Europa Press, en ser preguntada per si es quedarà a l'Ajuntament els pròxims quatre anys.

"HE DESCARTAT SER MINISTRA"

Ha explicat que es va plantejar ser ministra perquè el seu espai polític li va plantejar ser ministra, però ho va rebutjar perquè ella no ve de la política institucional ni hi ha arribat per ocupar càrrecs: "He descartat ser ministra. Potser alguns tenien ganes que me n'anés".

També ha dit que el model de ciutat de BComú va quedar clar durant la seva alcaldia, i continuarà sent així aquest mandat: "Això no ho farem amb Junts. Això ho podem fer amb el PSC i amb ERC".

Socialistes i BComú sumarien 20 dels 21 regidors que suposen la majoria absoluta a Barcelona si el Govern municipal del PSC emprèn un pacte en aquest mandat, per la qual cosa estarien obligats a arribar amb ERC la majoria absoluta, mentre que un pacte PSC-Junts sí que assoliria els 21 regidors.

CONTRA UN PACTE PSC-JUNTS

Per ella, si l'alcalde Jaume Collboni pactés amb Junts significaria "tornar al passat i frenar la transformació en la qual estava Barcelona".

"Per mantenir la transformació de la ciutat cal mantenir una proposta a tres, que és el que sempre hem plantejat al PSC".

Colau ha qualificat de feblesa la situació de l'actual Govern socialista en solitari: "No veig que comencin coses noves, i crec que Barcelona no s'ho pot permetre".

Sobre si un pacte amb els socialistes la pot portar a tenir funcions de govern i ser fins i tot tinent d'alcalde, ha reiterat que el seu projecte és continuar a Barcelona: "En la (funció) que sigui".

IMMIGRACIÓ

Colau ha comparat Junts amb Vox perquè considera que la seva posició sobre immigració és "una deriva cap a posicions d'extrema dreta que trenquen la convivència".

"Quan diu que Catalunya ha de gestionar la immigració i la frase que diu a continuació és associar immigració amb delinqüència; això és el que fa Vox", ha dit.

Per això, creu que "Catalunya ha de respondre i s'ha de plantar davant aquesta deriva que està fent Junts", i ha afegit que Catalunya sempre ha estat majoritàriament una terra d'acollida i diversitat, vista com una riquesa cultural, social i de talent.