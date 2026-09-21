Colau participa en una concentració contra un desnonament al barri de Gràcia

BARCELONA 21 set. (EUROPA PRESS) -
L'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau ha participat aquest dilluns en una concentració per evitar el desnonament d'un pis al carrer Sardenya, al barri de Gràcia, a la qual han acudit diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra.
Juntament amb Colau, diverses persones s'havien concentrat davant el portal per evitar l'entrada de la policia catalana a l'edifici, que han estat retirats pels agents.
L'exalcaldessa es va donar a conèixer quan era portaveu de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), amb la qual va participar en mobilitzacions contra nombrosos desnonaments, abans de concórrer a les municipals del 2015 i ser la primera edil de la capital catalana.