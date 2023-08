Colau lamenta que "cap institució espanyola" hagi destiuït Rubiales abans que la FIFA

BARCELONA, 26 ago. (EUROPA PRESS) -

L'exalcaldessa de Barcelona i líder de BComú a la capital catalana, Ada Colau, ha dit aquest dissabte que és una "vergonya que cap institució espanyola, ni pública ni privada", hagi destituït abans el president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, que la Federació Internacional de Futbol (FIFA).

"M'alegro que per fi una institució aparti de les seves funcions el masclista de Rubiales. Però no m'alegra, és més, m'avergonyeix, que després d'una setmana sencera d'insults, pressions, mentides i amenaces d'aquest 'señoro', hagi de ser una institució internacional la que l'aparti del càrrec", ha afegit en una publicació a Instagram, recollida per Europa Press.

Ha criticat que el futbol espanyol i les seves institucions tenen un "aspecte de ser una estructura corrupta en la qual els directius es cobreixen els uns als altres" i ha considerat que hi ha poques excepcions.

Colau ha defensat que les jugadores dels equips femenins de futbol tenen valentia i dignitat i ha demanat un canvi en els organismes: "Ara falta que les institucions vinculades al futbol es revisin a fons, perquè fa olor de podrit, i no és només per Rubiales".

La FIFA, a través de la seva Comissió Disciplinària, ha suspès Rubiales aquest dissabte amb caràcter provisional "de tota activitat relacionada amb el futbol a nivell nacional i internacional".