Colau: "Hem rebutjat signar un pacte secret per a un govern de coalició" amb PSC i PP

"La Convergència del 3% no havia de tornar a l'Ajuntament de Barcelona ni governar aquesta ciutat"



BARCELONA, 17 juny (EUROPA PRESS) -

L'exalcalde de Barcelona i regidor de BComú, Ada Colau, ha dit que ha rebutjat signar "un pacte secret per fer un govern de coalició" amb el PSC i el PP per investir alcalde al candidat socialista, Jaume Collboni.

Ho ha dit en la seva intervenció en el ple d'investidura després que Collboni hagi alçat la vara d'alcalde amb el suport dels populars i els comuns, una votació que Colau ha assegurat que està feta "sense entusiasme, com una aposta per un mal menor", en al·lusió al líder de Trias per Barcelona, Xavier Trias.

Així, ha recalcat en reiterades ocasions que BComú "no ha fet cap pacte amb cap formació política", després que BComú afirmés en els últims dies que no participarien en una fórmula de govern que inclogués el PP.

"BComú ha vingut aquí sense fer cap pacte amb cap formació política però amb l'única certesa que és que nosaltres anem directes a l'oposició", ha afirmat.

Ha dit a Collboni que BComú no li està regalant els vots i li ha advertit que governar amb 10 regidors és impossible i que queda molta feina per refer confiances, ha dit textualment.

EL FRACÀS D'UN PACTE D'ESQUERRES

Per a Colau, aquesta és l'última oportunitat per formar un pacte d'esquerres, i ha assegurat que no és un vot antiindependentista, sinó un vot en clau de ciutat: "La Convergència del 3% no havia de tornar a l'Ajuntament de Barcelona ni governar aquesta ciutat", ha dit dirigint-se a Trias.

Colau, que ha lamentat la presència de Vox en el Saló de Cent, s'ha dirigit també al líder d'ERC en el consistori, Ernest Maragall, a qui li ha dit que li sap greu haver fracassat amb un pacte d'esquerres, perquè ha reconegut que el republicà estava disposat a parlar, però que qui no va voler negociar va ser Collboni: "Això és un error de Collboni claríssimament".