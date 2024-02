Colau facilitarà que Collboni tramiti els seus comptes i li dona un "ultimàtum" per pactar govern

BARCELONA, 19 febr. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de BComú a l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, ha anunciat que la formació --que lidera l'exalcaldessa Ada Colau-- facilitarà que el govern de Jaume Collboni tramiti el seu projecte de pressupostos en la comissió d'economia extraordinària d'aquest dimarts i li dona un "ultimàtum" per pactar un govern d'esquerres.

En una roda de premsa aquest dilluns, ha explicat que concretaran aquest dimarts el sentit del vot --que pot ser a favor o una abstenció per poder facilitar la tramitació--, i que el vot definitiu en el ple del 22 de març "és el que compta".

Fins al ple, Sanz ha recordat que passaran 30 dies en què BComú vol que s'arribi a un pacte de govern amb el PSC, BComú i ERC: "Si aquí no hi ha pacte de govern, votarem que no. Des de BComú no esperarem més a que es faci el pacte de govern d'esquerres".