Colau estudia reprovar Collboni per "la incapacitat de liderar un acord" per al pressupost

BARCELONA, 24 oct. (EUROPA PRESS) -

El grup municipal de BComú a l'Ajuntament, liderat per l'exalcaldessa Ada Colau, estudia presentar una proposició en el ple de divendres per reprovar l'alcalde, Jaume Collboni (PSC), a causa de "la incapacitat de liderar un acord" per aprovar el pressupost del 2024.

Els comuns estan valorant si presentar aquesta proposta o una proposició amb contingut de declaració institucional per congelar les tarifes de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) per al 2024, segons ha pogut comprovar Europa Press.

Colau ha considerat aquest mateix dimarts en una entrevista a Ràdio 4 i La 2, recollida per Europa Press, que veu el PSC i Collboni "empatxats" en el seu nou rol de govern i ha insistit que el socialista va arribar a l'alcaldia per accident i com un mal menor, en referència als vots dels comuns per ser investit alcalde.