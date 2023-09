Colau diu que estava al corrent de la reunió Díaz-Puigdemont i s'hi posa "a disposició" per interlocutar

BARCELONA, 8 set. (EUROPA PRESS) -

L'exalcaldessa de Barcelona i líder de BComú, Ada Colau, ha explicat que sabia que la vicepresidenta segona en funcions i líder de Sumar, Yolanda Díaz, viatjaria dilluns per reunir-se amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

En una entrevista a Rac 1 d'aquest divendres recollida per Europa Press, ha recordat que els comuns fa temps que treballen discretament "per construir ponts i desjudicialitzar" i ha dit que va ser ella qui va posar en contacte Díaz amb el negociador de Sumar per a la investidura, Jaume Asens.

També s'ha posat "a disposició de la interlocució" que lideren Díaz i Asens per a la investidura i ha demanat que tothom qui pugui ajudar ho faci, en les seves paraules.

"Tots volem que la qüestió política torni a la política, i per tant s'ha de culminar aquest procés de desjudicialització, que no serà el final del tema, sinó que serà portar el tema allà on hauria de ser", ha resolt.

Preguntada per si assumiria un ministeri si així li ho demanés Díaz ha respost: "Parlaré amb el meu grup de quin ha de ser el meu paper dins o fora. És a dir, no em veig capaç ara de fer hipòtesis més enllà".