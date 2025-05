Colau, deu anys després de guanyar a Barcelona: "Hem aconseguit coses que deien que eren impossibles"

Retreu al PSC haver obstaculitzat polítiques d'habitatge: "És molt frustrant i molt difícil d'entendre"

BARCELONA, 24 maig (EUROPA PRESS) -

L'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau ha reivindicat els assoliments del seu govern entre 2015 i 2023, quan es compleixen deu anys de la primera victòria de BComú en les eleccions municipals del 24 de maig del 2015: "Hem aconseguit coses que deien que eren impossibles".

En una entrevista d'Europa Press, ha afirmat textualment que van impulsar polítiques pioneres en habitatge, urbanisme i serveis socials que, més tard, "s'han convertit en referència, no només a Barcelona, sinó en la resta de l'Estat i internacionalment".

Ha titllat d'"anomalia del sistema" la seva arribada a l'alcaldia i la victòria de BComú el 2015 perquè, a parer seu, cap persona amb el seu perfil d'activista havia arribat a una posició de tanta visibilitat, i ha celebrat que el seu govern va aconseguir canviar l'agenda de la ciutat.

"Abans es parlava d'uns assumptes i, de cop, a l'eix central del debat polític estaven el canvi climàtic, el feminisme, les polítiques LGTBI i de diversitat", encara que ha lamentat que els costos polítics i personals del seu full de ruta van ser més alts del que pensava.

Ha criticat textualment les querelles i campanyes de desprestigi contra membres del seu govern, que assegura que els van desgastar: "Ara penso que ens hauríem d'haver cuidat més", encara que no es penedeix d'haver-se presentat a la reelecció el 2023.

HABITATGE

En l'àmbit de l'habitatge, ha apuntat a dues qüestions que la van frustrar: d'una banda, que la Generalitat i el Govern no estiguessin "a l'altura de les seves competències" i, de l'altra, que el PSC a Barcelona obstaculitzés el desplegament de polítiques en aquesta matèria, segons ella.

"El Partit Socialista va ser sempre un obstacle a les polítiques d'habitatge, i això és molt frustrant i molt difícil d'entendre", i ha acusat textualment els socialistes de tenir un problema de portes giratòries i d'excessiva proximitat als lobbies especulatius.

En relació amb la reserva del 30%, ha criticat que l'actual alcalde, Jaume Collboni, vulgui modificar la mesura: "Una altra gran decepció", i ha explicat que els alcaldes de París i Londres, Anne Hidalgo i Sadiq Khan, ja la van advertir que els promotors intentarien frenar-la al·legant que desincentiva la construcció.

"Em van avisar que tot el sector immobiliari faria una enorme pressió per evitar que s'aprovés aquesta mesura i que estarien uns anys frenant la construcció a la ciutat per intentar dir que la mesura no funcionava. I, efectivament, és el que ha passat", ha relatat Colau.

TURISME

Colau ha afirmat sentir-se especialment orgullosa del pla hoteler que va impulsar, el Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics (PEUAT), perquè buscava combatre la pujada del preu de l'habitatge, encara que es va veure amb escepticisme, segons ella: "Ens van dir que enfonsaríem l'economia de la ciutat, ens van dir que érem Veneçuela, Cuba i la Rússia de Putin".

"Ara resulta que, aquells que ens criticaven, fan servir Barcelona com a exemple davant d'altres ciutats del món" i, preguntada per si algú li ha demanat disculpes per qüestionar les seves polítiques i després celebrar-les, l'exalcaldessa ha dit que no, però que veu una disculpa encoberta en el canvi d'opinió de partits i diferents sectors de la ciutat.

UN POSSIBLE RETORN

Preguntada per si es veu tornant a la primera línia política, l'actual presidenta de la Fundació Sentit Comú, vinculada als Comuns, ha dit: "Només m'ho plantejaria molt excepcionalment si realment fos molt útil que jo en concret em pogués presentar a alguna cosa puntual".

Respecte al context polític actual, ha alertat sobre l'auge de l'extrema dreta, per la qual cosa demana a l'esquerra recuperar el "vessant més ideològic d'horitzons, esperança, transformació, utopia i somnis" ja que, segons ella, sovint s'ha sigut excessivament moralista.

També ha reivindicat la figura de l'expresident de l'Uruguai José Mujica, al qual veu com a exemple: "És ser David contra Goliat tota la vida, sabent que cada petita victòria anima molta altra gent a sumar-se per aconseguir altres petites grans victòries que t'aproximen a l'horitzó de felicitat compartida".