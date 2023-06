Colau descarta presentar-se a les llistes del Congrés i reitera el seu suport a Yolanda Díaz

"Treballaré en cos i ànima per a un govern progressista a Barcelona"

BARCELONA, 31 (EUROPA PRESS)

L'alcaldessa en funcions de Barcelona i candidata de BComú, Ada Colau, ha descartat "completament" presentar-se a les llistes del Congrés per a les eleccions generals del 23 de juliol.

En unes declaracions als periodistes aquest dimecres, ha explicat que el seu compromís és amb Barcelona i amb "aconseguir un govern progressista per a la ciutat, que suma 24 regidors", i que assegura que seria la majoria més àmplia i estable.

Així, ha reiterat que està focalitzada a mantenir "les converses necessàries amb el PSC i ERC", i ha insistit que ajudarà en tot el que pugui des de Barcelona a la vicepresidenta del Govern central, Yolanda Díaz, amb la seva candidatura Sumar.

NEGOCIACIONS INICIADES

Ha dit que ja han començat les negociacions amb els diferents grups sobre un acord per formar govern, però que serà "molt discreta" perquè vol que tinguin èxit.

En espera del recompte definitiu dels vots, que la pot enfilar a la segona posició, ha avisat que ho valorarà quan se sàpiga, però "el que no canviarà" és que els partits progressistes sumen 24 regidors.

"Trias ha quedat primer, però només amb 11 regidors. Treballaré en cos i ànima perquè hi hagi un govern progressista", ha recalcat.

"BUSCAR LES FÓRMULES POSSIBLES"

Ha insistit a "buscar les fórmules possibles que garanteixin que hi hagi un govern progressista i que no hi hagi un govern de dretes a Barcelona que pugui retrocedir" en les polítiques impulsades els últims anys.

"No em plantejo una fórmula concreta. El que estic dient és una obvietat: la gran majoria que surt són 24 regidors de formacions progressistes", ha insistit.

Així, ha aclarit que només es planteja la fórmula de govern amb ERC i el PSC perquè tenen "un mínim comú denominador de polítiques progressistes de la ciutat; la resta de forces són de dretes", per la qual cosa assegura que queden excloses d'un acord de govern.

Sobre si recollirà l'acta de regidor i si anirà a la sessió constitutiva de l'Ajuntament el 17 de juny independentment del que passi en les negociacions, ha respost que "per descomptat", perquè està treballant per un acord progressista i això implica recollir l'acta.

TARDÀ, "EN SINTONIA"

Sobre el posicionament de l'exportaveu d'ERC al Congrés Joan Tardà, que demana un tripartit d'esquerres a Barcelona, ha dit que el valora molt perquè va en sintonia amb el sentiment majoritari de la població barcelonina.

"Som una ciutat progressista i hi ha majoria progressista. La nostra obligació és asseure's a parlar-ne, buscar fórmules i fer el màxim esforç perquè es pugui concretar", ha recalcat.

SUPORT "AL 100%" A DÍAZ

Ha evitat opinar sobre la crisi de Podem perquè vol ser respectuosa amb els processos interns: "És clar que tots tenim una candidata, que és Yolanda Díaz, que cal donar-li suport al 100% i que és moment d'anar tots junts donant suport a aquesta candidatura que pot obtenir molt bon resultat i donar-nos la primera presidenta dona d'Espanya".

Preguntada per si els Comuns s'integraran a Sumar, ha respost que deixarà que es concretin els detalls des del partit "en el moment oportú".