Colau demana a Junts negociar tenint en compte el "vot antifeixista massiu" del 23-J a Catalunya

BARCELONA, 30 jul. (EUROPA PRES) -

La líder del grup municipal BComú, Ada Colau, ha demanat a Junts negociar una investidura del president en funcions del Govern central i candidat socialista, Pedro Sánchez, tenint en compte el "vot antifeixista massiu" del 23-J a Catalunya.

En una entrevista aquest diumenge a RAC1, recollida per Europa Press, Colau ha considerat que un nou govern de coalició entre PSOE i Sumar seria "una oportunitat per als partits catalans en general, no només per a Junts, per avançar en l'agenda catalana".

Ha assegurat que en aquesta nova etapa es podria avançar en diferents aspectes pendents: "Hi pot haver molt espai per avançar, no només en la desjudicialització del conflicte, sinó també a avançar de debò en massa coses que fa temps que estan pendents com el finançament, l'ús del català, el traspàs de Rodalies, etcètera".

Respecte a l'amnistia i el referèndum d'autodeterminació que demana Junts com a condició per investir Sánchez, Colau ha advertit que s'ha de "distingir la investidura del mandat", però ha dit que es poden asseure les bases per intentar fer-ho durant la legislatura.

RESULTAT "MOLT COMPLEX"

Segons Colau, el resultat de les eleccions generals és "molt complex, ja que és en un moment molt polaritzat amb dos blocs molt igualats que després del recompte de vots encara ho estan més".

Per això, ha apuntat que col·lectivament s'ha d'"abaixar una mica aquesta eufòria", i ha demanat textualment molta prudència, moltes converses discretes i molta negociació per tornar a aconseguir un govern entre PSOE i Sumar.

CELEBRA QUE JAUME ASENS SIGUI MEDIADOR

La també exalcalde de Barcelona ha celebrat que Sumar hagi encarregat al dirigent d'En Comú Podem Jaume Asens que lideri les converses amb Junts: "La majoria de Catalunya vol aquesta via del diàleg i crec que Jaume Asens pot ajudar a donar les condicions d'aquest diàleg".

"No ho voldria enfocar com que s'ha de convèncer una persona, en aquest cas el senyor Puigdemont. Crec que és una qüestió de reflexió col·lectiva entre forces catalanes, ha afegit.

