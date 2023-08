Colau demana al Govern forçar el cessament de Rubiales per "reparar el dany" a Jenni Bell

BARCELONA, 23 ago. (EUROPA PRESS) -

L'exalcaldessa de Barcelona i líder de BComú a la capital catalana, Ada Colau, ha demanat al Govern forçar el cessament del president de la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, per "reparar el dany" a la jugadora Jenni Bell pel petó en la boca durant la celebració del Mundial.

En un comunicat compartit a les seves xarxes socials i recollit per Europa Press, Colau també ha reclamat que Espanya es retiri de la candidatura del Mundial de futbol masculí en 2030 i presentar candidatura per acollir el Mundial de futbol femení en 2031.

"Per reparar el dany a Jenni Bell i a totes les jugadores, i per recuperar la imatge internacional d'Espanya, cal donar una resposta contundent. Amb aquestes accions quedaria clara la defensa real (no només de paraula) de l'esport femení", ha exigit.

Per Colau, "el comportament masclista de Rubiales ha creat un dany a Jenni Bell, però també a totes les jugadores del mundial" que, segons ella, han de suportar que en els mitjans es comenti l'acció de Rubiales i no se celebri la victòria.

"Prioritzar la candidatura del mundial femení i, conseqüentment, retirar la candidatura del masculí no és un càstig, és un gest de suport a l'esport femení en general i a les nostres jugadores en particular", ha conclòs.